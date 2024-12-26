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Начальник псковской Росгвардии исполнил новогоднюю мечту девочки из Великих Лук

Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов принял участие в региональной благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил новогоднюю мечту четырёхлетней девочки из Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Руководитель управления Росгвардии снял с новогодней елки открытку с желанием Екатерины. В своем новогоднем послании девочка просила подарить ей велосипед. Игорь Иванов посетил семью юной великолучанки, вручил подарок и поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством.

Региональная благотворительная акция «Елка желаний» проводится с 2019 года для исполнения новогодних желаний детей, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

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