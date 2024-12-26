Спортзалы в почти ста школах смогли отремонтировать в Псковской области в рамках нацпроекта

11:49, 26 декабря 2024, ПАИ

Капитальный ремонт спортивных залов или реконструкцию плоскостных сооружений смогли сделать в почти ста образовательных учреждениях Псковской области с 2019 года в рамках президентского нацпроекта «Образование». Об этом рассказал председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

«Я могу отметить, что с 2019 по 2024 год в плане оснащения мы открыли 147 точек роста в образовательных организациях, а также 206 центров цифровой образовательной среды. Кроме того, нам удалось создать четыре кванториума», – отметил Андрей Ермаков.

Кроме того, в регионе смогли открыть четыре IT-клуба.

«Это только в части приобретения обновлённых инфраструктурных позиций, касаемо оборудования. Это не мало и могу сказать, что все квоты, которые мы могли использовать, мы использовали. Мы национальный проект закрываем в этот отношении на 100%», – заверил руководитель профильного комитета.