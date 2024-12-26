Пенсионера сбили на улице Коммунальной в Пскове

10:45, 26 декабря 2024, ПАИ

Автомобиль Toyota сбил пешехода-пенсионера у дома № 48 на улице Коммунальной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Бригада скорой помощи госпитализировала 86-летнего мужчину в медицинское учреждение.

Помимо бригады скорой помощи, на месте происшествия работали спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.