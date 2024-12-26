Пенсионера сбили на улице Коммунальной в Пскове
Автомобиль Toyota сбил пешехода-пенсионера у дома № 48 на улице Коммунальной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Бригада скорой помощи госпитализировала 86-летнего мужчину в медицинское учреждение.
Помимо бригады скорой помощи, на месте происшествия работали спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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