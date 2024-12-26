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Великолучанина осудили за хранение более 25 тысяч пачек контрафактных сигарет в торговом центре

Жителя Великих Лук осудили за хранение более 25 тысяч пачек контрафактных сигарет, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Великолучанина осудили за хранение более 25 тысяч контрафактных сигарет в торговом центре. Фото: ПАИ

Установлено, что 79-летний мужчина хранил более 25 тысяч пачек немаркированной табачной продукции в одном из торговых центров города в двух помещениях, оборудованных под склады.

Общая сумма приобретённого им немаркированного продовольственного товара составляет более трех миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

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