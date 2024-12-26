Великолучанина осудили за хранение более 25 тысяч пачек контрафактных сигарет в торговом центре
Жителя Великих Лук осудили за хранение более 25 тысяч пачек контрафактных сигарет, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что 79-летний мужчина хранил более 25 тысяч пачек немаркированной табачной продукции в одном из торговых центров города в двух помещениях, оборудованных под склады.
Общая сумма приобретённого им немаркированного продовольственного товара составляет более трех миллионов рублей.
Суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Великолучанина осудили за хранение более 25 тысяч пачек контрафактных сигарет в торговом центре