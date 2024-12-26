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Организаторы псковского новогоднего бала-маскарада раскрыли секреты создания идеального костюма

Организаторы новогоднего бала-маскарада «В некотором царстве, в некотором государстве…» раскрыли секреты идеального костюма для участия в мероприятии, которое пройдёт 3 января в Приказной палате Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото предоставили в Псковском городском молодёжном центре

Гостям предлагается облачиться в бальные наряды с элементами сказочного стиля. Дамы должны выбрать длинные платья в пол и дополнить их перчатками. Для кавалеров предусмотрен классический костюм: брюки, светлая рубашка, галстук или бабочка, жилетка либо пиджак, а также перчатки. Допускается использование ярких акцентов – цветных перчаток, шейных платков, масок, плащей и необычных головных уборов.

Особенное внимание уделено образам из русских и зарубежных сказок. Организаторы предлагают барышням воплотить в жизнь таких персонажей, как Царевна Лебедь, Золушка, Баба-яга или Фея, а кавалерам – Ивана-царевича, Принца, Кощея Бессмертного или Звездочёта.

Участие в новогоднем бале-маскараде возможно только после предварительной регистрации через специальную форму. Билеты можно приобрести в кассах Псковского кремля или на официальном сайте музея.

Организаторами мероприятия выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодёжный центр.

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