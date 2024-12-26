Туман, дождь и до +6 градусов прогнозируют в Псковской области 27 декабря

11:22, 26 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 27 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Небольшой дождь будет идти ночью в большинстве районов и местами днём. Вечером местами прогнозируют туман.

Будет дуть западный ветер со скоростью от двух до пяти метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление будет высоким.