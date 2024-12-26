В Острове воровка под видом соцработника украла у пенсионерки пять тысяч долларов

11:41, 26 декабря 2024, ПАИ

В Острове воровка под видом соцработника украла у пенсионерки пять тысяч долларов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Днем 25 декабря в Острове в квартиру дома по улице 1 Мая к 85-летней женщине зашла неизвестная, которая представилась социальным работником и сообщила, что в связи с денежной реформой нужно произвести обмен купюр. Под этим предлогом предложила пенсионерке заполнить разные «документы». Когда незнакомка ушла, хозяйка обнаружила, что у нее пропали около 5 тысяч долларов США, которые ей оставила на хранение внучка. Причиненный ущерб составил порядка полумиллиона рублей.



Получив сообщение об этой краже, сотрудники ОМВД России по Островскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденного уголовного дела. Не исключено, что у мнимого социального работника были сообщники.



По полученным сведениям, подозреваемая женщина - ростом около 170 сантиметров, среднего телосложения, круглолицая, нос слегка курносый. Была одета в темную куртку.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии или о местонахождении злоумышленницы, просят обратиться по телефонам (811-52) 3-61-12 (дежурная часть ОМВД России по Островскому району), а также 02, 112 или в ближайший отдел внутренних дел.