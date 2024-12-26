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Общество

Запускать новогодние фейерверки в Пскове можно будет только на городском пляже

Запускать новогодние фейерверки в Пскове можно будет только на городском пляже, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Фото: ПАИ

В этом году псковичи вновь смогут запускать свои фейерверки в Новый год, напомнил он. По решению губернатора Михаила Ведерникова, любительские салюты разрешены с 00:00 31 декабря до 10:00 2 января.

«Чтобы всё прошло безопасно, выбрано специальное место для запуска фейерверков – городской пляж, - уточнил Борис Елкин. - Пожалуйста, будьте внимательны при использовании пиротехники. Покупайте только качественные и сертифицированные изделия, внимательно читайте инструкции и держите безопасное расстояние от людей и зданий. И самое главное – не давайте детям играть с фейерверками. Пусть ваш Новый год будет ярким и безопасным!»

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