Билайн в 2025 году переведёт спектр 3G в LTE в 15 субъектах РФ

16:16, 26 декабря 2024, ПАИ

Объём мобильного интернет-трафика за год вырос на 13 %, поэтому в уходящем году билайн сделал особый акцент на использовании инновационных решений при проведении рефармингов – помимо работы над увеличением ёмкости сети, включая полное переключение спектра 3G на LTE, были проведены рефарминги для улучшения покрытия (Low Band LTE 900). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Эти меры позволили значительно улучшить качество предоставляемых услуг, что подтверждается высокими позициями в независимых исследованиях таких компаний, как Telecom Daily и DMTEL, а средняя скорость загрузки выросла на 4 % за год. В 2025 году эта работа будет продолжена.

В уходящем году билайн провёл рефарминг в диапазонах High Band (LTE 1800 и 2100) в 16 субъектах: Вологодская область, Удмуртия, Иркутская область, Кировская область, Мурманская область, Новгородская область, Пермский край, Карелия, Псковская область, Челябинская область, Бурятия, Северная Осетия – Алания, Марий Эл, Красноярский край, Дагестан, Ставропольский край.

Полный перевод спектра 3G в сеть LTE был реализован в девяти субъектах: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Алтайский край, Волгоградская область, Чечня, Кемеровская область, Ингушетия, Новосибирская область, Башкортостан. В некоторых других регионах было проведено частичное отключение сети 3G в пользу LTE 2100.

Компания также активно работала над расширением покрытия сети. Рефарминг LTE 900 был проведён в 12 субъектах: Москва, Московская область, Алтайский край, Брянская область, Северная Осетия – Алания, Владимирская область, Курская область, Дагестан, Ингушетия, Тульская область, Чувашия, Карачаево-Черкессия. Частично включённый спектр LTE 900 используется ещё в восьми субъектах, преимущественно в областных территориях. Особо стоит отметить завершение процесса полного перевода спектра 3G в LTE в Московской области.

«Мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей, и нагрузка на сети операторов постоянно растёт. Одним из ключевых инструментов модернизации инфраструктуры является рефарминг, который помогает увеличить общую ёмкость сети LTE. В 2025 году мы планируем провести рефарминг в диапазоне 2100 в 18 субъектах, а также полностью перевести спектр 3G в сеть LTE в 15 субъектах. Кроме того, мы будем продолжать развивать покрытие, проводя рефарминг LTE 900 в 13 субъектах. Помимо этого, мы активно внедряем искусственный интеллект в процессы управления сетью. С помощью ИИ наша «умная сеть» может предсказывать возможные сбои и оперативно выявлять ошибки, что существенно повышает надёжность нашего сервиса. Также ИИ помогает нам эффективно перераспределять нагрузку на сеть в часы пик, минимизируя влияние перегрузок и обеспечивая стабильную работу даже в условиях высокого трафика», – отметил заместитель генерального директора, руководитель технического блока ПАО «ВымпелКом» Валерий Шоржин.

«В билайне мы стремимся к совершенству через инновации. Наш запатентованный метод «шахматное ЧТП» позволяет максимально эффективно использовать доступный частотный ресурс. Благодаря этому подходу каждый клиент получает стабильный доступ к голосовым услугам и интернету. Отдельно хотелось бы отметить, что наряду с внедрением ИИ по-прежнему ключевую роль в процессе настройки сети играют инженеры. Они реализуют инновационные решения, исследуют возможности оптимизации работы сети и занимаются её настройкой для синхронизации всех LTE слоев между собой, чтобы обеспечить высокое качество передачи голоса и данных. Это требует значительных усилий и точности, поскольку для рефаминга используется даже минимально возможная полоса», – подчеркнула директор по развитию сети радиодоступа ПАО «ВымпелКом» Ольга Рамина.

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