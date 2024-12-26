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Общество

Начались работы для газификации нового Вечного огня в Псковской области

Начались строительные работы для газификации нового Вечного огня на мемориале в деревне Ершово Псковского района, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

По словам Антона Дымова, в середине ноября к нему обратилась глава Псковского района Наталья Фёдорова с предложением обустройства нового Вечного огня на мемориале в деревне Ершово. Эту инициативу одобрил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в рамках всероссийской программы «Храним огонь Памяти».

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» приступили к строительству газопровода общей протяжённостью 40 метров. Уже подготовлена проектная документация и получены все необходимые разрешения.

На месте работает специальная техника горизонтально-наклонного бурения для подведения газопровода к месту размещения Вечного огня на мемориале с минимальным нарушением благоустройства – методом прокола.

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

«Все работы необходимо выполнить в кратчайшие сроки, чтобы в день 80-летия Великой Победы в деревне Ершово был зажжён Вечный огонь – символ вечной памяти и благодарности за подвиг наших предков!» – отметил Антон Дымов.

Напомним, что в 1944 году в районе Ершово при прорыве линии обороны «Пантера» шли кровопролитные бои. На мемориале упокоены солдаты, сержанты и офицеры Красной армии – герои Великой Отечественной войны.

Отметим, что в перспективе планируют зажечь Вечный огонь на мемориале «Жидилов бор». В ближайшее время здесь запланировано благоустройство. В его рамках рассматривают возможность строительства и оборудования необходимых коммуникаций под Вечный огонь.

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