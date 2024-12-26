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Происшествия

«Пакетами выносит мертвых»: в Великих Луках женщина держит в плену и антисанитарных условиях собак и кошек

Женщина якобы держит в плену в своей квартире собак и кошек, периодически вынося умерших животных на помойку. Об этом сообщается в группе центра милосердия для животных в Великих Луках в соцсети «ВКонтакте».

Обращение жителей дома на Октябрьском проспекте к руководителю приюта. Фото: группа центра милосердия для животных в Великих Луках в соцсети «ВКонтакте»

Обращение о помощи животным, которые закрыты в частной квартире в одном из домов на Октябрьском проспекте, поступило в адрес руководителя приюта.

«Из информации соседей и свидетелей, животные содержатся в жутких условиях без должного ухода и кормления, болеют, летом выпрыгивают и разбиваются с пятого этажа», - говорится в соцсетях приюта.

Утверждается, что женщина собирает животных со дворов, и даже рыжий кот из приюта оказался в плену в ее квартире. Эта ситуация, по информации из обращения, продолжается на протяжении 20 лет.

«Количество животных нам неизвестно, но думаем, много, потому как слышно мяуканье и лай собак. Периодически хозяйка выносит пакетами на мусорку умерших животных», - говорится в обращении, которое подписали около 60 человек.

Кроме того, жильцы обратились в депутату Великолукской городской Думы, который направил обращение с информацией об этой ситуации в Псковскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

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