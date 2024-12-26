Сотрудник ПсковГУ помог составить карту посольств России в мире

14:25, 26 декабря 2024, ПАИ

Сотрудник сетевой лаборатории МГИМО и ПсковГУ «Центр кроссрегиональных и трансграничных исследований» Иван Иванов вошел в число составителей карты «Дипломатические представительства и консульские учреждения России в мире». Карта вышла в Издательском доме МГИМО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Это уникальное издание, позволяющее сформировать целостное представление о пространственной конфигурации дипломатического присутствия России за рубежом, - отметили составители. - На карте обозначены российские посольства, консульства и представительства при международных организациях по состоянию на декабрь 2024 года».

Карта станет подспорьем для изучающих международные отношения и внешнюю политику России. Также она будет интересна тем, кто увлекается дипломатией и мировой политикой.

С документом можно ознакомиться в читальном зале Научной библиотеки МГИМО, а вскоре она поступит в продажу.