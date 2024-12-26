Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сотрудник ПсковГУ помог составить карту посольств России в мире

Сотрудник сетевой лаборатории МГИМО и ПсковГУ «Центр кроссрегиональных и трансграничных исследований» Иван Иванов вошел в число составителей карты «Дипломатические представительства и консульские учреждения России в мире». Карта вышла в Издательском доме МГИМО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: ПсковГУ

«Это уникальное издание, позволяющее сформировать целостное представление о пространственной конфигурации дипломатического присутствия России за рубежом, - отметили составители. - На карте обозначены российские посольства, консульства и представительства при международных организациях по состоянию на декабрь 2024 года».

Карта станет подспорьем для изучающих международные отношения и внешнюю политику России. Также она будет интересна тем, кто увлекается дипломатией и мировой политикой.

С документом можно ознакомиться в читальном зале Научной библиотеки МГИМО, а вскоре она поступит в продажу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 декабря 2024

Специальные места для запусков фейерверков определили в Великих Луках
26 декабря 2024

Место для запуска салютов определили в Локне
26 декабря 2024

Главный судебный пристав Псковской области исполнил новогоднее желание восьмилетнего мальчика
26 декабря 2024

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проведут в Пскове
26 декабря 2024

Стал известен график работы Псковского перинатального центра в новогодние праздники
26 декабря 2024

38 стобалльников выпустилось из школ Псковской области в этом году
26 декабря 2024

Начались работы для газификации нового Вечного огня в Псковской области
26 декабря 2024

Около 130 молодых специалистов начали работать в псковских школах в этом году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...