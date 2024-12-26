Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

70 псковских студентов станут участниками заключительного этапа олимпиады «Я – профессионал»

По результатам отборочного этапа VIII сезона олимпиады «Я – профессионал» на президентской платформе «Россия – страна возможностей» 70 студентов из Псковской области успешно выполнили задания и продолжат борьбу за победу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

70 псковских студентов станут участниками заключительного этапа олимпиады «Я – профессионал». Фото: пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Отборочный этап Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» проходил с 15 ноября по 1 декабря. Почти 130 тысяч студентов из разных регионов России испытали свои силы, из них 25 тысяч смогли набрать необходимое количество баллов для участия в финальном этапе.

Олимпиада «Я – профессионал» предоставляет равные возможности для студентов независимо от их места проживания и университета, отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Он подчеркнул, что каждый участник может проявить свои способности, приблизиться к карьере мечты, поступлению в лучшие магистратуры и аспирантуры страны, а также получить заслуженные награды. В восьмом сезоне 70 студентов вузов Псковской области прошли в финальный этап. Андрей Бетин уточнил, что платформа «Россия – страна возможностей» всегда поддерживает талантливую молодёжь на пути к профессиональному и личностному успеху.

В отборочном этапе олимпиады «Я – профессионал» в Псковской области наибольшую активность продемонстрировали студенты Псковского государственного университета, из них 67 человек допустили к заключительному этапу, а также студенты филиала Псковского государственного университета в Великих Луках (два участника) и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (один участник). Среди наиболее популярных направлений – «Классный руководитель», «Специальное (дефектологическое) образование» и «Педагогическое образование (основное)».

Заключительный этап пройдёт с февраля по апрель 2025 года. Участникам предстоит решить практические задачи, разработанные экспертами из 33 ведущих российских университетов и промышленными партнёрами проекта.

Дипломанты Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» получают дополнительные преимущества, включая льготное поступление на следующую ступень образования и денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.

Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 декабря 2024

Мне постоянно нужно было плакать – актриса Кристина Бродская
26 декабря 2024

Итоги года в сфере добровольчества подвели в Псковской области
26 декабря 2024

Более 760 тысяч рублей собрали на рождественской благотворительной ярмарке в ПИЛГ
26 декабря 2024

Актриса Кристина Бродская: Псковичи меня вдохновили
26 декабря 2024

Порядка 40 тонн гуманитарного груза отправят военнослужащим волонтёры из Псковской области
26 декабря 2024

70 псковских студентов станут участниками заключительного этапа олимпиады «Я – профессионал»
26 декабря 2024

Билайн в 2025 году переведёт спектр 3G в LTE в 15 субъектах РФ
26 декабря 2024

2024 год можно назвать переломным в догазификации Псковской области - итоги

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...