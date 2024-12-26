70 псковских студентов станут участниками заключительного этапа олимпиады «Я – профессионал»

16:25, 26 декабря 2024, ПАИ

По результатам отборочного этапа VIII сезона олимпиады «Я – профессионал» на президентской платформе «Россия – страна возможностей» 70 студентов из Псковской области успешно выполнили задания и продолжат борьбу за победу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Отборочный этап Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» проходил с 15 ноября по 1 декабря. Почти 130 тысяч студентов из разных регионов России испытали свои силы, из них 25 тысяч смогли набрать необходимое количество баллов для участия в финальном этапе.

Олимпиада «Я – профессионал» предоставляет равные возможности для студентов независимо от их места проживания и университета, отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Он подчеркнул, что каждый участник может проявить свои способности, приблизиться к карьере мечты, поступлению в лучшие магистратуры и аспирантуры страны, а также получить заслуженные награды. В восьмом сезоне 70 студентов вузов Псковской области прошли в финальный этап. Андрей Бетин уточнил, что платформа «Россия – страна возможностей» всегда поддерживает талантливую молодёжь на пути к профессиональному и личностному успеху.

В отборочном этапе олимпиады «Я – профессионал» в Псковской области наибольшую активность продемонстрировали студенты Псковского государственного университета, из них 67 человек допустили к заключительному этапу, а также студенты филиала Псковского государственного университета в Великих Луках (два участника) и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (один участник). Среди наиболее популярных направлений – «Классный руководитель», «Специальное (дефектологическое) образование» и «Педагогическое образование (основное)».

Заключительный этап пройдёт с февраля по апрель 2025 года. Участникам предстоит решить практические задачи, разработанные экспертами из 33 ведущих российских университетов и промышленными партнёрами проекта.

Дипломанты Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» получают дополнительные преимущества, включая льготное поступление на следующую ступень образования и денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.

Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России.