Подведены итоги первого в Псковской области «Чемпионата по бегу на дорожке»

15:53, 26 декабря 2024, ПАИ

Подведены итоги первого в Псковской области «Чемпионата по бегу на дорожке», который прошёл в Пскове, сообщается в группе школы бега Pro Sport в соцсети «ВКонтакте».

На километре среди женщин поучаствовали 12 спортсменок. В итоге победу с результатом 3 минуты 45 секунд одержала Ксения Желудева, второе место заняла Светлана Шарапова, а замкнула лидирующую тройку Александра Ягодка.

У мужчин на дистанции три километра, показав время 10 минут 41 секунда, выиграл Иван Огурцов. Второе место – Григорий Паскалюк. Бронза на счету Дмитрия Касацкого.

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