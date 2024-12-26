Пскович стал призёром открытого новогоднего кубка по фехтованию в Петербурге

15:15, 26 декабря 2024, ПАИ

Пскович Гордей Губкин стал бронзовым призёром открытого новогоднего турнира «Кубок Спартака», который прошёл в Санкт-Петербурге 23 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсмена Элла Полторацкая.

В соревнованиях участвовали 34 спортсмена в возрастной группе 2011–2013 годов рождения. Псков представили воспитанники Эллы Полторацкой Гордей Губкин, Марко Мюллер, Савва Колычев и Кирилл Куликов.

В результате Гордей Губкин занял третье место, уступив только двум воспитанникам петербургской комплексной школы высшего спортивного мастерства.

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