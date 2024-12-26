Более 760 тысяч рублей собрали на рождественской благотворительной ярмарке в ПИЛГ

16:57, 26 декабря 2024, ПАИ

XIV Рождественская благотворительная ярмарка прошла в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Сумма собранных средств составила 761 666 рублей, что стало возможным благодаря усилиям учителей, учеников, родителей и ведущих мастер-классов, организованных в каждом классе школы.

Все собранные средства переданы Псковскому детскому фонду, который поблагодарил всех участников за создание настоящего предновогоднего чуда для семей с детьми-инвалидами. Средства уже распределены и будут переданы нуждающимся семьям до конца года. Помощь получат 11 детей.

После новогодних праздников гимназия начнёт подготовку к новой благотворительной акции – пасхальной ярмарке.