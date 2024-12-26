Наталия Соколова проверила условия псковского СИЗО для женщин и детей
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова проверила условия содержания в следственном изоляторе женщин и несовершеннолетних. Также она поздравила подозреваемых, обвиняемых и осужденных с наступающими праздниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
В сопровождении помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Вячеслава Иванова детский омбудсмен посетила камеры, ознакомилась с материально-бытовым обеспечением, провела прием по личным вопросам. Темы обращений касались семейного права и опеки.
Подрастающему поколению Наталия Соколова вручила подарки от регионального отделения Детского фонда России, пожелав счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой. Сладкий набор подарили и подростку, содержащемуся в следственном изоляторе в Великих Луках.
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