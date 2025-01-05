Куда сдать ёлку после Нового года: советы по утилизации

10:26, 05 января 2025, ПАИ

Новогодние деревья радуют нас все праздники, но что делать, когда они закончатся? Не редкость, что ёлки просто выкидывают, совсем не задумываясь о последствиях, которые могут навредить природе. «Экогрупп» рассказывает, как правильно утилизировать ели и чего точно нельзя делать с живыми и искусственными деревьями, которые оказались не нужны после праздников.

Взглянем на путь, который совершает новогодняя елка

Натуральные ели вырастают в лесах, где их срубают и транспортируют в населённые пункты для продажи. Искусственные ели часто производят на заводах в других странах, и оттуда они поступают в гипермаркеты и на маркетплейсы.

Новогодние деревья, как искусственные, так и натуральные, покупают, устанавливают дома и украшают. Но что происходит с ними, когда праздники заканчиваются? Совсем не редкость, что ели просто выбрасывают.

В чём же проблема? В их утилизации. Многие россияне избавляются от ёлок, после того как те становятся ненужными, не задумываясь о последствиях. Если выбросить ель на свалку, она начнёт разлагаться, выделяя метан – опасный газ, способствующий глобальному потеплению.

Чтобы избежать этого, ёлки нужно сдавать на переработку. В России ежегодно проводится всё больше акций сбора живых деревьев для их дальнейшей переработки.

Подготовленные ели можно сдать на «Экобазу» Пскова, которая будет принимать деревья с 13 по 31 января как на самой базе, так и в специальных пунктах приёма, которые будут организованы у торговых центров города.

Альтернативное использование: живые ёлки можно передать в приюты для животных или использовать на даче. Часто из них делают корм для животных в зоопарках и питомниках, щепу для сельского хозяйства, дрова для растопки, веники, настил или удобрение.

Как подготовить ель к утилизации

Убедитесь, что на ней не осталось украшений;

свяжите ветки и укутайте дерево в ткань либо спилите ветки, предварительно положив под дерево старые ткани, на которые будут осыпаться иголки;

узнайте часы работы пункта приёма и отвезите туда вашу ель.

Как точно нельзя утилизировать новогодние ёлки

«Экогрупп» напоминает, что:

– нельзя бросать ёлку в мусоропровод – она может застрять и вызвать затор мусора;

– нельзя выбрасывать ёлку в обычный контейнер для отходов. Дерево считается крупногабаритным, поэтому его надо отнести на специальные площадки;

– не оставляйте нераспиленную ёлку рядом с обычным контейнером, чтобы не нарушать пожарную безопасность, особенно в праздничный период, богатый на петарды и фейерверки.

Что делать с искусственной ёлкой после праздников

Искусственные ели производят преимущественно из пластика и металлических каркасов. Это делает их более долговечными, но менее экологичными в плане утилизации. Они проведут на полигоне не одну сотню лет, так и не сумев полностью разложиться. Экологично будет продать или подарить ель, если захочется заменить её на новую. Либо можно использовать части ели в качестве украшений подарков или декорации дома.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете помочь экологии и уменьшить негативное воздействие на природу.