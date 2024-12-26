Выставка-ярмарка «Псковская зима» открылась в Пскове

17:39, 26 декабря 2024, ПАИ

Выставка-ярмарка «Псковская зима» открылась в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества сегодня, 26 декабря. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



















На выставке жители и гости города могут увидеть сувениры ручной работы от мастеров Псковской области к новогодним и рождественским праздникам.

Выставочный зал работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 12:00 до 18:00, а с 2 по 8 января – с 12:00 до 18:00.