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Общество

Выставка-ярмарка «Псковская зима» открылась в Пскове

Выставка-ярмарка «Псковская зима» открылась в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества сегодня, 26 декабря. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

  • Псковская зима в творчестве художников
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Псковская зима в творчестве художников
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Псковская зима в творчестве художников
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Псковская зима в творчестве художников
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Псковская зима в творчестве художников
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Псковская зима в творчестве художников
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Псковская зима в творчестве художников
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Псковская зима в творчестве художников
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Псковская зима в творчестве художников
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • Псковская зима в творчестве художников
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва

На выставке жители и гости города могут увидеть сувениры ручной работы от мастеров Псковской области к новогодним и рождественским праздникам.

Выставочный зал работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 12:00 до 18:00, а с 2 по 8 января – с 12:00 до 18:00.

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