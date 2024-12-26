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Промежуточные итоги первого этапа голосования: появились фавориты в нескольких номинациях «Народного признания»

Фавориты появились в некоторых номинациях Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». С начала первого этапа голосования, которое началось 16 декабря, эти претенденты лидируют с большим отрывом.

  • «След пантеры»
    Фото: Предоставлены номинантами
  • поисково-спасательный отряд «След»
    Фото: Предоставлены номинантами
  • «Спасатель Псков»
    Фото: Предоставлены номинантами
  • семейная династия Мелинских из Себежского района
    Фото: Предоставлены номинантами
  • медицинский центр «Здоровый ребёнок»
    Фото: Предоставлены номинантами
  • Лавандовая ферма
    Фото: Предоставлены номинантами

В частности, в номинации «Открытие» с количеством 1705 голосов лидирует Лавандовая ферма «В цвету» из Пушкиногороского района. В «Сервисе» же первое место пока что занимает детский медицинский центр «Здоровый ребёнок», за который отдали свои голоса 1028 человек.

Также явный лидер есть в номинации «Бизнесен года», где вырывается вперёд семейная династия Мелинских из Себежского района с количеством 2582 голосов. В «Рекорде» сейчас лидирует команда «Спасатель Псков», за которую проголосовало 1 417 человек.

В «Поступке» активнее всего псковичи выбирают поисково-спасательный отряд «След» (2066 голосов). Этот же номинант за другой вклад в развитие региона лидирует в номинации «Инициатива» (879 голосов).

Ещё один явный претендент на победу есть в номинации «Призвание». Это организация «След пантеры» с 1 191 голосом.

Организаторы премии подчеркивают, что ситуация с количеством голосом может измениться. У номинантов и их группы поддержки есть все шансы для того, чтобы вырваться вперёд и завоевать первые строчки в голосовании. В предыдущие годы такие ситуации уже были. Как показывает практика: чем больше номинантны продвигают своё участие в премии, тем выше вероятность их победы.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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