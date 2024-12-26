Промежуточные итоги первого этапа голосования: появились фавориты в нескольких номинациях «Народного признания»

17:43, 26 декабря 2024, ПАИ

Фавориты появились в некоторых номинациях Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». С начала первого этапа голосования, которое началось 16 декабря, эти претенденты лидируют с большим отрывом.



Фото: Предоставлены номинантами



Фото: Предоставлены номинантами



Фото: Предоставлены номинантами



Фото: Предоставлены номинантами



Фото: Предоставлены номинантами



Фото: Предоставлены номинантами











В частности, в номинации «Открытие» с количеством 1705 голосов лидирует Лавандовая ферма «В цвету» из Пушкиногороского района. В «Сервисе» же первое место пока что занимает детский медицинский центр «Здоровый ребёнок», за который отдали свои голоса 1028 человек.

Также явный лидер есть в номинации «Бизнесен года», где вырывается вперёд семейная династия Мелинских из Себежского района с количеством 2582 голосов. В «Рекорде» сейчас лидирует команда «Спасатель Псков», за которую проголосовало 1 417 человек.

В «Поступке» активнее всего псковичи выбирают поисково-спасательный отряд «След» (2066 голосов). Этот же номинант за другой вклад в развитие региона лидирует в номинации «Инициатива» (879 голосов).

Ещё один явный претендент на победу есть в номинации «Призвание». Это организация «След пантеры» с 1 191 голосом.

Организаторы премии подчеркивают, что ситуация с количеством голосом может измениться. У номинантов и их группы поддержки есть все шансы для того, чтобы вырваться вперёд и завоевать первые строчки в голосовании. В предыдущие годы такие ситуации уже были. Как показывает практика: чем больше номинантны продвигают своё участие в премии, тем выше вероятность их победы.