Выполненные по историческим аналогам кованые ворота башни Святых ворот установили в Псково-Печерском монастыре
В Псково-Печерском монастыре в объекте культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот» установлены кованые ворота, выполненные по истрическим аналогам. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Исторический облик башни Святых ворот восстанавливается в соответствии с петровским периодом. Реставраторы восстановили стены, фундаменты, своды въездных ворот, фасады, деревянный сруб. Проведены работы по реставрации главки, золочение звёзд и креста.
«Выполнен реставрационный ремонт кровли, включая устройство водосточной системы. Заменены столярные заполнения оконных и дверных проёмов. Восстановлена историческая отметка каменного (булыжного) мощения проезда через башню и прилегающей территории», – добавили специалисты.
Отметим, башня Святых ворот является важным опорным объектом и уникальным произведением средневекового оборонного зодчества и монастырской архитектуры. Её строительство изначально преследовало цель защитить одно из наиболее ответственных мест крепости и украсить главный парадный вход в обитель – главные монастырские ворота.
Руководит работами АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)». Авторы проекта реставрации – М. Г. Фриновский, А. Г. Михайлов, А. С. Веневцева, А. С. Кононов, Н. В. Никулина и другие.
Выполненные по историческим аналогам кованые ворота башни Святых ворот установили в Псково-Печерском монастыре
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