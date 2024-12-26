Выполненные по историческим аналогам кованые ворота башни Святых ворот установили в Псково-Печерском монастыре

19:06, 26 декабря 2024, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре в объекте культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот» установлены кованые ворота, выполненные по истрическим аналогам. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Исторический облик башни Святых ворот восстанавливается в соответствии с петровским периодом. Реставраторы восстановили стены, фундаменты, своды въездных ворот, фасады, деревянный сруб. Проведены работы по реставрации главки, золочение звёзд и креста.

«Выполнен реставрационный ремонт кровли, включая устройство водосточной системы. Заменены столярные заполнения оконных и дверных проёмов. Восстановлена историческая отметка каменного (булыжного) мощения проезда через башню и прилегающей территории», – добавили специалисты.

Отметим, башня Святых ворот является важным опорным объектом и уникальным произведением средневекового оборонного зодчества и монастырской архитектуры. Её строительство изначально преследовало цель защитить одно из наиболее ответственных мест крепости и украсить главный парадный вход в обитель – главные монастырские ворота.

Руководит работами АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)». Авторы проекта реставрации – М. Г. Фриновский, А. Г. Михайлов, А. С. Веневцева, А. С. Кононов, Н. В. Никулина и другие.