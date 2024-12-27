Погоду на февраль предсказывали по Филимонову дню

07:07, 27 декабря 2024, ПАИ

Русская православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане в III веке, сообщает calend.ru.

Согласно преданию, во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил о том, что сам верит в Христа. Аполлоний раскаялся и открыто исповедовал свою веру.

Обоих святых после суровых пыток казнили. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он раскаялся и принял крещение вместе со своими телохранителями, старшим из которых был Феотих. Всех их язычники предали смерти за отступничество.

На Руси это время было самым тёмным в году. Люди верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Считалось, что в Филимонов день кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили.

Как бы то ни было, дни постепенно становились длиннее и светлее. В этот день говорили: «Зима от ночи урвала, дня притачала».

По Филимону предсказывали погоду на февраль. Кроме того, если день выдавался студеным, то лето обещало быть жарким. Если же было снежно и ветрено — крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. А вот если погода менялась за день несколько раз, то в течение зимы следовало ждать оттепелей.