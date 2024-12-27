Псков вошёл в число городов, куда россияне мечтают приехать на Новый год

07:52, 27 декабря 2024, ПАИ

Псков вошёл в число городов, куда россияне мечтают приехать на Новый год. Как сообщает SuperJob в своём опросе, в новогодние дни в Пскове хотели бы оказаться 38% респондентов, в том числе 48% мужчин и 28% женщин.

Среди наиболее популярных направлений в новогодние праздники — Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Карелия. И только 36% россиян хотят провести новогодние каникулы в родном городе. 61% мечтает о путешествии.

Мужчины чаще женщин хотят провести праздники дома (39 и 33% соответственно). Женщины же, напротив, более склонны к путешествиям (64% против 58% среди мужчин).



Какие же города России наиболее популярны для зимних поездок? На первом месте оказались Санкт-Петербург и Москва, которые выбрали по 16% респондентов. На втором месте — Сочи (9%). О желании посетить Карелию в новогодние праздники сообщили 4% опрошенных. Ещё по 3% выбрали для путешествий Калининград, Байкал и Крым, а по 2% мечтают побывать на Алтае, в Казани, Краснодаре и городах Золотого кольца.



Женщины чаще мужчин предпочитают посетить две столицы (18% против 14% соответственно) и Калининград (6% против 1%). Мужчины же чаще хотят отдохнуть в Сочи (10% против 8% среди женщин) и на Байкале (4% против 2%).