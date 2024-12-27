Жители Псковской области могут поздравить друг друга новогодними онлайн-открытками

08:15, 27 декабря 2024, ПАИ

Музей Победы предлагает жителям Псковской области поздравить друг друга с Новым годом авторскими онлайн-открытками. На сайте музея размещена виртуальная выставка, в которую вошли более 26 тысяч новогодних рисунков. Их создали участники конкурса «Нарисуй «Елку Победы» из разных регионов и стран. Среди них – юные и взрослые художники из Псковской области, например, 14-летний Станислав Редькин, сообщили ПАИ в музее.

«В преддверии Нового года у каждого есть замечательная возможность поздравить близких, друзей и коллег новогодними открытками ручной работы с пожеланиями, отправив их по электронной почте. Эта добрая традиция не только подарит радость и тепло, но и создаст атмосферу единства среди жителей разных регионов», – отметили в Музее Победы.

Профессиональные и начинающие художники всех возрастов нарисовали открытки специально для конкурса. Работы выполнены в различных техниках. В Год семьи участники конкурса представили рисунки, посвященные семейным традициям подготовки к Новому году разных поколений. В работах авторы изобразили, как в разные годы бойцы и семьи в тылу украшают елку, делают подарки своими руками, пишут письма, водят хоровод вокруг красавицы елки и загадывают заветные желания.