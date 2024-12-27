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Общество

Россиянам напомнили о штрафах за вырубку новогодних елей

За одну срубленную в лесу елку нарушителю грозит штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией ели. Об этом рассказал в интервью «Известиям» руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

«За большой объем незаконной вырубки предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. То есть могут посадить в тюрьму. Так что еще раз напоминаю, что не стоит нелегально заготавливать елки», — предупредил Советников.

Накануне праздников сотрудники лесной охраны увеличивают патрулирование лесных массивов, напомнил Иван Советников. «Ежедневно специалисты выезжают на участки леса, где уже были случаи незаконной рубки деревьев. Кроме того, усиливаем охрану и молодняка, подросших хвойных деревьев», — подчеркнул он.

Иван Советников рекомендовал отправляться за новогодним деревом на елочный базар. Также есть практика, когда можно самому или с семьей прийти в питомник, заключить договор купли-продажи и выбрать новогоднюю елочку.

Напомним, что в Пскове работают 17 ёлочных базаров.

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