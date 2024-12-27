Подлодка «Великие Луки» проходит испытания в Балтийском море

09:27, 27 декабря 2024, ПАИ

Подводная лодка «Великие Луки» проходит испытания в Балтийском море, сообщает Минобороны.

Во время погружения на глубину сто метров в морских полигонах Балтийского флота экипаж подводной лодки и представители промышленности проверили работу всех систем и механизмов подлодки, а также отработали алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

После завершения подводной части экипаж подлодки «Великие Луки» продолжил испытания в надводном положении лодки.

Во время испытаний погружение подлодки обеспечивали боевые корабли и спасательные суда Балтийского флота.

Отметим, подлодки проекта «Лада» используются для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника. Они оснащаются крылатыми ракетами «Калибр».

Подлодки проекта «Лада» отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость более 20 узлов и погружаться на глубину свыше 300 метров.