В ПсковГУ подтвердили смерть студентки
Информацию о смерти студентки, которая появилась в ряде анонимных телеграм-каналов, подтвердили в Псковском государственном университете.
«С прискорбием вынуждены сообщить, что действительно вчера скончалась наша студентка, которая год назад приехала к нам учиться. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким... Причины смерти устанавливаются, ждём заключения врачей», – сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе университета.
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