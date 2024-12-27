В ПсковГУ подтвердили смерть студентки

10:11, 27 декабря 2024, ПАИ

Информацию о смерти студентки, которая появилась в ряде анонимных телеграм-каналов, подтвердили в Псковском государственном университете.

«С прискорбием вынуждены сообщить, что действительно вчера скончалась наша студентка, которая год назад приехала к нам учиться. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким... Причины смерти устанавливаются, ждём заключения врачей», – сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе университета.