График работы почтовых отделений Псковской области изменится в новогодние праздники

10:15, 27 декабря 2024, ПАИ

31 декабря и 7 января будут выходными для отделений «Почты России». Исключение составят почтовые офисы с пунктами выдачи заказов Ozon и Wildberries, которые будут работать до 19:00. 1 января станет выходным для всех отделений почты в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном УФПС.

2, 3, 4, 5, 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме. 6 января рабочий день в отделениях «Почты России», за исключением почтовых офисов с пунктами выдачи заказов Ozon и Wildberries, сократится на один час.

В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.