«Альфа-банк» в Псковской области подвёл финансовые итоги 2024 года

12:08, 27 декабря 2024, ПАИ

Декабрь – время подводить итоги года. В 2024-м в Псковской области было много ярких и значимых событий, часть из них проходили при поддержке «Альфа-банка». Региональный управляющий «Альфа-банком» в Псковской области Ирина Баранова рассказала, чем запомнился этот год и как компания поддерживает горожан и бизнес.

Расширение доступности услуг. «Альфа-банк» уделяет большое внимание доступности банковских и финансовых услуг на территории Псковской области. Помимо 3 отделений банка по обслуживанию юридических и физических лиц (2 – в Пскове, 1 – в Великих Луках), «Альфа-банк» в Псковской области активно развивает свою географию и деятельность отдела по доставке банковских продуктов. Доставка банковских продуктов на регулярной основе осуществляется в 19 районных центров региона, а также в 35 населенных пунктов Псковской области. В 2024 году в Псковской области стартовал проект «Свой в Альфе» от «Альфа-банка», основной задачей которого является обучение людей финансовой грамотности и выгодному использованию банковских сервисов, а также объединение их в сообщество, которое делится полученными знаниями с другими людьми. Проект «Свой в Альфе» в Псковской области уже насчитывает более 40 участников.

Возможности для жителей Псковской области, которые хотят приумножить свои средства. «Альфа-банк» предлагает как классические инструменты, так и нестандартные решения. Из классики: накопительный Альфа-счет с приветственной ставкой на 2 месяца 24%, депозиты на срок от 3 месяцев до 3 лет со ставками 21–24%, для премиальных клиентов – до 25%. Среди альтернативных вариантов программа долгосрочных сбережений Альфа НПФ позволяет любому клиенту банка получать софинансирование до 36 тысяч в год. И конечно, самый распространенный способ дополнительного дохода – кешбэк. Наши клиенты могут зарабатывать на ежедневных тратах до 5000 рублей в месяц, премиум-клиенты – до 7000 рублей. А с подпиской Альфа-смарт выгода увеличивается, а к накопительному счету на ежедневный остаток добавляется 1%. А если вы часто летаете в Москву, будете рады узнать, что «Альфа-банк» первым в России открыл свой бизнес-зал в международном терминале Шереметьево. Для наших премиальных клиентов туда вход свободный.

Поддержка малого бизнеса. В июле 2024 года было проведено масштабное мероприятие для бизнеса и предпринимателей Псковской области Альфа-Конфа Практика, участниками которого стали более 500 предпринимателей региона. Альфа-Конфа Практика – это масштабная встреча представителей малого бизнеса на одной площадке. Своего рода бизнес-шоу – со светом, звуком, интересными спикерами и интерактивными площадками. Наша цель – не просто быть банком, а быть помощником и партнером малого бизнеса. Мы помогаем развиваться предпринимателям с помощью таких мероприятий. А если их бизнес развивается, значит, и мы, как банк, тоже растем.

Социальные инициативы. «Альфа-банк» активно участвовал в социальных проектах, направленных на поддержку региональных сообществ. В 2024 году было реализовано несколько инициатив, направленных на развитие образования и спорта в регионе. «Альфа-банк» выступал спонсором многих ярких городских мероприятий (Сретенский бал, Праздник воздухоплавания, «Учитель года», премии «Народное признание»), а также спонсором VI чемпионата и первенства губернатора Псковской области по практической стрельбе. Традиционно каждый год мы участвуем в праздновании Дня города и Дня знаний, украсили к Новому году города нашего присутствия. «Альфа-банк» стал официальным партнером проекта «Губернаторский дневник» в 2024 году и продолжит партнерство в проекте в 2025 году.

«Дорогие жители Псковской области! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть 2025 год принесет вам радость, удачу и множество новых возможностей. Год будет хорошим! Наш опыт позволит спокойно пережить 2025 год, который, на мой взгляд, будет для экономики непростым. Из каждого кризиса «Альфа-банк» выносил правильные уроки. Трудности заставляют нас бежать быстрее и создавать более качественные продукты для наших клиентов. Мы всегда должны быть в лучшей форме», – отметили в банке.

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