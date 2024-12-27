Пропавшего в октябре мужчину разыскивают в Великих Луках

10:46, 27 декабря 2024, ПАИ

Местонахождение 54-летнего Дмитрия Старова устанавливают полицейские в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Известно, что мужчина выходил на связь с родными 20 октября, когда был на набережной реки Ловати. С того времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид ему 50–54 года, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения.

Мужчина был одет в синий бушлат, черный свитер, черные ботинки и черную кепку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по телефонам: 8 (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 02, 112.