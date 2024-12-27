Часть жителей Идрицы осталась без света из-за автомобиля, врезавшегося в ЛЭП
ДТП произошло у дома № 64 на улице Ленина в Идрице Себежского района из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Машина въехала в столб линии электропередачи. Часть посёлка осталась без уличного света. Водитель от медпомощи отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения.
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