Псковский перинатальный центр второй год входит в десятку лучших в России

15:20, 27 декабря 2024, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр второй год входит в десятку лучших в России, сообщила главврач медучреждения Мария Грищук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Недавно мы участвовали в «перекличке» перинатальных центров, во время которой оценивалось множество показателей. Мы гордимся, что по её итогам мы находится в первой десятке», – отметила Мария Грищук.

Главврач рассказала, что перинатальный центр наладил систему кураторства для совершенствования оказания медпомощи в районах. «Любой акушер-гинеколог из муниципалитета может обратиться за помощью к коллеге из перинатального центра и получить консультацию по тактике ведения беременности», – добавила Мария Грищук.