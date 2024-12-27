«Морозный джаз горячих сердец» зазвучит в Пскове 7 января

11:54, 27 декабря 2024, ПАИ

Программу «Морозный джаз горячих сердец» представит квинтет «Невский джаз» в Псковской областной филармонии 7 января, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мастера петербургской сцены – Григорий Воскобойник (контрабас), Сергей Тарусин (рояль), Игорь Тимофеев (саксофон), Алексей Шихов (барабаны) и Тоня Плетцер (вокал) – исполнят джазовые стандарты, блюз, босанова и лирические джазовые баллады, сложные инструментальные пьесы и композиции легендарных джазменов.

«Рояль, контрабас, саксофон и ударные создадут уникальную атмосферу, где музыканты будут не просто исполнять, а творить на ваших глазах! Каждое их выступление – это момент импровизации, гармонии и хрупкого волшебства, которое невозможно повторить. Не пропустите этот вечер магии джаза!» – отметили в пресс-службе.

Подробности и билеты – на сайте Псковской областной филармонии.