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Общество

«Морозный джаз горячих сердец» зазвучит в Пскове 7 января

Программу «Морозный джаз горячих сердец» представит квинтет «Невский джаз» в Псковской областной филармонии 7 января, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афишу предоставили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области

Мастера петербургской сцены – Григорий Воскобойник (контрабас), Сергей Тарусин (рояль), Игорь Тимофеев (саксофон), Алексей Шихов (барабаны) и Тоня Плетцер (вокал) – исполнят джазовые стандарты, блюз, босанова и лирические джазовые баллады, сложные инструментальные пьесы и композиции легендарных джазменов.

«Рояль, контрабас, саксофон и ударные создадут уникальную атмосферу, где музыканты будут не просто исполнять, а творить на ваших глазах! Каждое их выступление – это момент импровизации, гармонии и хрупкого волшебства, которое невозможно повторить. Не пропустите этот вечер магии джаза!» – отметили в пресс-службе.

Подробности и билеты – на сайте Псковской областной филармонии.

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