О важности вакцинации напоминают псковичам

12:05, 27 декабря 2024, ПАИ

О важности вакцинации напоминает псковичам городская администрация. В Пскове сделать прививку можно во всех поликлиниках, офисах врачей общей практики, врачебных амбулаториях и ФАПах.

По всем вопросам также можно обратиться в кол-центр Псковской городской поликлиники по телефону 29-90-28.

«Помните, что вакцинация – это не только личный выбор, но и акт солидарности и ответственности. Вакцинируясь, мы защищаем не только себя, но и окружающих, которые могут быть уязвимы к инфекциям», – отметили в администрации Пскова.

Напомним, что вакцинация – один из самых эффективных и безопасных способов защитить себя и окружающих от опасных инфекционных заболеваний. Она позволяет снизить риск заболевания гриппом, а также уменьшить тяжесть симптомов в случае заражения.

Ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.