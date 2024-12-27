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Общество

О важности вакцинации напоминают псковичам

О важности вакцинации напоминает псковичам городская администрация. В Пскове сделать прививку можно во всех поликлиниках, офисах врачей общей практики, врачебных амбулаториях и ФАПах.

Фото: ПАИ

По всем вопросам также можно обратиться в кол-центр Псковской городской поликлиники по телефону 29-90-28.

«Помните, что вакцинация – это не только личный выбор, но и акт солидарности и ответственности. Вакцинируясь, мы защищаем не только себя, но и окружающих, которые могут быть уязвимы к инфекциям», – отметили в администрации Пскова.

Напомним, что вакцинация – один из самых эффективных и безопасных способов защитить себя и окружающих от опасных инфекционных заболеваний. Она позволяет снизить риск заболевания гриппом, а также уменьшить тяжесть симптомов в случае заражения.

Ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.

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О важности вакцинации напоминают псковичам

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