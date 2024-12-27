Сервисные роды – не оплата медицинских услуг, пояснила главврач Псковского перинатального центра

16:55, 27 декабря 2024, ПАИ

Сервисные роды – не оплата медицинских услуг, пояснила главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Оплачивается дополнительный комфорт. Например, роженица заранее может познакомиться с врачом, который будет принимать у нее роды, а в день X вызвать его на роды в любое время дня и ночи. Поэтому услуга востребована из-за дополнительного психологического комфорта. Есть дополнительные услуги в виде фото- и видеосъёмки от профессионального фотографа с медкнижкой», – рассказала Мария Грищук.

Чаще сервисными родами пользуются первородящие псковички. Сервисные услуги составлют 30% от общего количества родов, уточнила главврач.

«Во время «Школы материнства» для обеспечения всё того же чувства безопасности мы проводим экскурсии по перинатальному центру, показываем приёмное отделение, предродовую палату, родильные залы», – добавила Мария Грищук.