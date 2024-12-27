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Победителей чемпионатов «Абилимпикс» и «Профессионалы» наградили в Пскове

Победителей чемпионатов «Абилимпикс» и «Профессионалы» наградили в Пскове. Торжественное мероприятие проходит в Псковском политехническом колледже в пятницу, 27 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Присутствующих поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Мы сегодня собрались на финальном мероприятии, посвящённом нескольким событиям и наградам. Приятно отметить, что колледж участвуют в решении целого ряда профессиональных задач. Сейчас здесь формируется значимый и важный кластер. Думаю, что колледж сможет стать ведущим учреждением в этой отрасли и готовить настоящих профессионалов в этой сфере», – отметила она.

За участие в финале национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Флористика» благодарность получили Валентина Бельцова и её наставница, сотрудница производственно-интеграционных мастерских Любовь Барсукова.

Кроме того, за второе место в конкурсе по изобразительному искусству «Семья Абилимпикс» благодарность вручили Полине Яковлевой и её наставнице, учителю центра специального образования № 1 Анне Быченковой.

Вера Емельянова также вручила почётную грамоту Министерства просвещения РФ преподавателю учреждения Ольге Рудиной.

Псковский политехнический колледж стал местом притяжения и местом, где начал реализовываться проект «Профессионалитет», подчеркнул врио директора колледжа Александр Седунов.

«Мы начали работать в течение всего этого года. Мы прошли через обучение, прошли через подготовку управленческих команд, через участие наших студентов в различных конкурсах и мероприятиях», – сказал он.

Также на площадке проходит презентация кластера «Искусство и креативная индустрия» федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Образование».

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