Российский 18-летний шахматист Володар Мурзин лидирует после первого дня чемпионата мира по рапиду

13:32, 27 декабря 2024, ПАИ

Российский 18-летний шахматист Володар Мурзин лидирует после первого дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке. Об этом пишет ТАСС.

В первых пяти играх Мурзин набрал 4,5 очка, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. На втором месте идёт Шант Саргсян из Армении, а замыкает лидирующую тройку Леньер Домингес из США. Вся тройка лидеров имеет в активе по 4,5 очка. Интересно, что действующий чемпион Магнус Карлсен идёт лишь на 80-м месте, у него 2,5 очка.

Соревнования, в которых участвуют 187 шахматистов, завершатся 28 декабря. Партии проходят с контролем времени 15 минут и десять секунд добавления на каждый ход.

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