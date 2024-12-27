Прорыв теплосети устраняют в Острове-3

13:21, 27 декабря 2024, ПАИ

Специалисты работают над устранением последствий прорыва на участке теплосети в Острове-3, сообщили ПАИ в администрации Островского района.

26 декабря в Острове-3 для переключения на вновь смонтированные сети было отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение некоторым абонентам. Подача теплоносителя планировалась в районе 18:00. Однако при производстве работ произошёл прорыв на участке теплосети.

Чтобы быстрее ликвидировать последствия прорыва, для производства аварийных работ дополнительно были привлечены специалисты из Пскова. Коммунальщики работали практически до утра.

Планируемое время устранения последствий аварийной ситуации – 27 декабря около 14:00.

После проведения переключений и аварийных работ возможны случаи отсутствия тепла у некоторых абонентов, которые связаны с завоздушиванием системы. Для принятия мер жителям необходимо оперативно сообщать о таких фактах в управляющую организацию «Остров Жилсервис» по телефонам 8-992-299-02-76, 8-992-299-62-14 или ЕДДС Островского района (8 811-52) 3-10-48.