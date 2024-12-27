Деды Морозы спустились с крыши и поздравили пациентов Детской областной больницы

14:07, 27 декабря 2024, ПАИ

«Новогодний десант Дедов Морозов» прошёл в Пскове сегодня, 27 декабря. Традиционно члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей спустились с крыши Детской областной клинической больницы и поздравили пациентов в наступающим Новым годом. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Уже по традиции ребята снежным десантам спускаются с крыши Детской областной больницы и поздравляют маленьких пациентов. Такие же акции мы проведём и в Великих Луках, и в инфекционной больнице. Сегодня также празднуют День спасателя, и так совпало, что ребята из корпуса спасателей в этот день вершат такое доброе дело», – отметила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва.

Добавим, что пациенты больницы также получили подарки.