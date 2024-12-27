Названо самое опасное блюдо на новогоднем столе

16:52, 27 декабря 2024, ПАИ

Самое опасное блюдо на новогоднем столе назвали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

На новогодних праздниках важно помнить о сроках хранения блюд, в этом плане наибольшую опасность представляют салаты, так как в них смешаны разные ингредиенты с отличными друг от друга особенностями хранения. Срок годности таких блюд очень короткий – около 12 часов, а если салат был заправлен майонезом, то только около шести.

В Роспотребнадзоре посоветовали разложить все ингредиенты салата по контейнерам и смешать непосредственно перед подачей, так блюдо дольше сохранится. Также псковичам напомнили, что не стоит готовить в больших количествах блюда из рубленого мяса, холодец, паштет и смешивать свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней.

Кроме того, лучше не размораживать продукты при комнатной температуре, а положить их в камеру холодильника. И самое главное – нельзя готовить с признаками болезни, чтобы не передать инфекцию.