Удивительная история спасения мамы и малыша произошла в Пскове

16:16, 27 декабря 2024, ПАИ

Маму и ребёнка спасли в Псковском клиническом перинатальном центре. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Анастасия Гриценко заболела двусторонним пиелонефритом, перенесла сепсис и отёк легких. Девушка после этого оказалась на ИВЛ в реанимации. На 27-й неделе беременности было решено делать кесарево сечение, чтобы спасти жизнь и ей, и ребенку.

«Так как пациентка была в тяжелом состоянии, нетранспортабельна, пришлось её родоразрешать непосредственно на месте – в областной больнице. Мы уезжали туда с командой детской реанимации и проводили кесарево сечение непосредственно на месте», – рассказала заместитель главного врача Псковского клинического перинатального центра по медицинской части Марина Можаева.

После этого за жизнь пациентки боролись врачи областной больницы. Там же работали сначала и врачи-неонатологи Псковского перинатального центра с ребёнком.

«Мы должны были непосредственно в транспортном кювезе [приспособление для недоношенных детей. – ПАИ] оказывать помощь и поддержку таких жизненно важных функций, как дыхание и работа сердца. Установка периферических и центральных катетеров должна была проводиться именно в условиях кювеза, что, конечно, достаточно сложно. Но мы справились с этой задачей», – подчеркнула заместитель главного врача Псковского клинического перинатального центра по педиатрической помощи Ольга Сачкова.

Главный врач медучреждения Мария Грищук отметила, что ребёнка с мамой уже можно выписывать и направлять на дальнейшее лечение. «Но мы надеемся, что все эти усилия были не напрасны. Мы верим, что Ангелина вырастет здоровой, счастливой. Это маленькая победа, которая была возможна именно благодаря слаженной работе многих учреждений», – сказала она.