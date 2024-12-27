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Общество

Аварию на кольцевом водоводе устраняют в Великих Луках

Аварию на кольцевом водоводе на улице Тургенева устраняют в Великих Луках, сообщили ПАИ в городской администрации.

Фото: ПАИ

В течение двух часов возможно пониженное давление воды в разных частях города.

Предприятие «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства.

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