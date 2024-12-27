Аварию на кольцевом водоводе устраняют в Великих Луках

16:27, 27 декабря 2024, ПАИ

Аварию на кольцевом водоводе на улице Тургенева устраняют в Великих Луках, сообщили ПАИ в городской администрации.

В течение двух часов возможно пониженное давление воды в разных частях города.

Предприятие «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства.