Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Инвестиционный потенциал Псковской области в этом году представили на 40 мероприятиях

Инвестиционный потенциал Псковской области в этом году представили на 40 различных мероприятиях, рассказала руководитель регионального Фонда инвестразвития Екатерина Ершова в ходе рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео с совещания глава региона разместил в своём Telegram-канале.

Здесь и далее: скриншоты видео, опубликованного в Telegram-канале Михаила Ведерникова

Основной объём работы пришёлся на Международную выставку-форум «Россия», на которой фонд работал полгода, отметила Екатерина Ершова. «И конечно же, Петербургский международный экономический форум, в котором мы также принимали участие с точки зрения налаживания коммуникаций с представителями бизнеса из других регионов для того, чтобы прорабатывать их инвестиционные намерения локализации бизнеса, в том числе в нашем регионе», – рассказала она.

Михаил Ведерников поинтересовался, нужна ли какая-либо дополнительная поддержка фонду.

«Сейчас такой очевидной проблематики в проектах мы не видим. Где-то отрабатываем пилотные решения, приходим к оптимизации механизмов. Электронное сопровождение инвестора позволило нам принять в количественном выражении больший объём проектов, при этом не увеличивая трудозатраты, поэтому для нас это было очень важное решение», – сказала Екатерина Ершова.

Также она отметила, что в 2024 году будет рассматриваться вопрос о доработке этого программного обеспечения для того, чтобы наращивать объёмы производительности труда, при этом всё-таки используя оптимизацию.

Михаил Ведерников уточнил, есть ли какие-то сложности во взаимодействии с органами власти, комитетами или муниципалитетами.

«Нет. Отклик очень положительный. Сейчас идёт реализация регионального инвестиционного стандарта 3.0, который включает в себя муниципальный блок. С муниципальными образованиями Фонд инвестиционного развития заключил соглашения о сотрудничестве. Есть муниципальные образования, к которым интерес инвестора велик. Это те, вместе с которыми реализация проектов происходит сейчас», – отметила Екатерина Ершова.

Помимо этого, она подчеркнула, что в некоторых муниципальных образованиях в перспективе будут реализовывать один крупный проект. В основной массе это касается загородного туризма, поскольку природный ландшафт становится перспективной точкой роста в Псковской области.

«Спасибо большое. Важное направление, и ваша команда с ним успешно справляется. Прошу не сбавлять темпы», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее Екатерина Ершова подвела инвестиционные итоги года в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Подробности смотрите здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 декабря 2024

Около 500 бизнесменов обратилось в Фонд инвестразвития Псковской области за 2024 год
27 декабря 2024

Фонд инвестиционного развития Псковской области смог расширить свои полномочия – Екатерина Ершова
27 декабря 2024

Более 260 льготных микрозаймов выдал центр «Мой бизнес» Псковской области в этом году
26 декабря 2024

В 2025 году некоторые коммерческие игроки на мусорном рынке Псковской области могут утратить позиции – эксперты
25 декабря 2024

Дни Псковской области в Совете Федерации обернулись ежегодной экономией в 1,5 млрд рублей
25 декабря 2024

Проблему неустойчивого сигнала сотовой связи в Псковской области планируется решить за два года
25 декабря 2024

Псковский производитель планирует расширить экспорт свинины до Филиппин
25 декабря 2024

История успеха: пскович развивает хлебопекарное производство

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...