Инвестиционный потенциал Псковской области в этом году представили на 40 мероприятиях

18:59, 27 декабря 2024, ПАИ

Инвестиционный потенциал Псковской области в этом году представили на 40 различных мероприятиях, рассказала руководитель регионального Фонда инвестразвития Екатерина Ершова в ходе рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео с совещания глава региона разместил в своём Telegram-канале.

Основной объём работы пришёлся на Международную выставку-форум «Россия», на которой фонд работал полгода, отметила Екатерина Ершова. «И конечно же, Петербургский международный экономический форум, в котором мы также принимали участие с точки зрения налаживания коммуникаций с представителями бизнеса из других регионов для того, чтобы прорабатывать их инвестиционные намерения локализации бизнеса, в том числе в нашем регионе», – рассказала она.

Михаил Ведерников поинтересовался, нужна ли какая-либо дополнительная поддержка фонду.

«Сейчас такой очевидной проблематики в проектах мы не видим. Где-то отрабатываем пилотные решения, приходим к оптимизации механизмов. Электронное сопровождение инвестора позволило нам принять в количественном выражении больший объём проектов, при этом не увеличивая трудозатраты, поэтому для нас это было очень важное решение», – сказала Екатерина Ершова.

Также она отметила, что в 2024 году будет рассматриваться вопрос о доработке этого программного обеспечения для того, чтобы наращивать объёмы производительности труда, при этом всё-таки используя оптимизацию.

Михаил Ведерников уточнил, есть ли какие-то сложности во взаимодействии с органами власти, комитетами или муниципалитетами.

«Нет. Отклик очень положительный. Сейчас идёт реализация регионального инвестиционного стандарта 3.0, который включает в себя муниципальный блок. С муниципальными образованиями Фонд инвестиционного развития заключил соглашения о сотрудничестве. Есть муниципальные образования, к которым интерес инвестора велик. Это те, вместе с которыми реализация проектов происходит сейчас», – отметила Екатерина Ершова.

Помимо этого, она подчеркнула, что в некоторых муниципальных образованиях в перспективе будут реализовывать один крупный проект. В основной массе это касается загородного туризма, поскольку природный ландшафт становится перспективной точкой роста в Псковской области.

«Спасибо большое. Важное направление, и ваша команда с ним успешно справляется. Прошу не сбавлять темпы», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее Екатерина Ершова подвела инвестиционные итоги года в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Подробности смотрите здесь.