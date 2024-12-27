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Общество

Лучших администраторов госпабликов наградили в Пскове

Церемония награждения лучших администраторов госпабликов региона прошла в правительстве Псковской области сегодня, 27 декабря. Участники подвели итоги работы за 2024 год, а специалисты, которые продемонстрировали высокие результаты работы в уходящем году были отмечены благодарностями, сообщили организаторы.

Фото: организаторы

За высокий профессионализм, большой вклад в развитие информационной инфраструктуры на территории Псковской области благодарственными письмами правительства Псковской области были награждены: заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан и информационной политики комитета по здравоохранению Псковской области Евгений Кузьмин, начальник отдела организационной работы и информационной политики Администрации Опочецкого муниципального округа Наталья Жукова, администратор Детской школы искусств Пскова Дария Язылец.

Благодарственными письмами от исполнительных органов власти правительства Псковской области за профессионализм в организации информирования граждан отмечены: методист организационно-методического отдела Псковской областной клинической больницы Екатерина Штырбу, заведующий отделом проектной деятельности и молодежных инициатив Городского Дома культуры имени Ленина Роман Зимин, тренер-преподаватель МБУ ДО «СШОР «Надежда» Анна Шкробинец, администратор ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Ксения Георгиева, начальник службы по внешним связям и информации компании" Псковские тепловые сети» Алексей Ермолаев и другие администраторы госпабликов.

Также руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева вручила благодарственные письма АНО «Диалог Регионы» за успешную работу по внедрению новых форматов контента и повышение вовлеченности аудитории в госпабликах, за успешную работу по повышению качества ведения официального сообщества организации и креативный подход к созданию контента.

«За время своего существования госпаблики зарекомендовали себя как неотъемлемая часть информационного пространства. Задача администраторов пабликов сегодня – не просто предоставлять информацию жителям, но и создавать открытый диалог, где каждый может получить свои ответы. Мы уверены, что ваша работа вдохновит и других сотрудников государственных учреждений на новую волну качества в их работе», – обратилась к участникам церемонии награждения Анастасия Григорьева.

По словам руководителя Аппарата правительства Псковской области Андрея Вьюнова работа госпабликов способствует улучшению доступа к необходимой и значимой информации, а также стимулирует активное участие жителей в жизни региона. Он отметил, что администраторы пабликов вносят большой вклад в повышение доверия к официальным каналам информации.

Отметим, что на сегодняшний день в Псковской области функционирует 804 госпаблика, на которые подписаны больше 960 тысяч человек.

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