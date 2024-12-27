К лишению свободы за хранение наркотиков приговорили дновца
Местный житель Дновского муниципального округа приговорён к лишению свободы за незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.
Прокуратура Дновского округа поддержала государственное обвинение по уголовному делу ранее судимого 24-летнего дновца. Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 228 УК РФ, а именно за незаконные приобретение и хранение, без цели сбыта, наркотических средств, в крупном размере.
Подсудимому по совокупности приговоров назначено наказание в виде трёх лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
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