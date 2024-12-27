О росте показателей экспорта сельскохозпродукции из Псковской области рассказал Олега Емцев

21:22, 27 декабря 2024, ПАИ

Развитию экспортного потенциала сельхозпродукции была посвящена рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора Олега Емцева, которая состоялась в правительстве Псковской области сегодня, 27 декабря. В рамках встречи подведены основные итоги уходящего года по показателям экспорта сельскохозпродукции и продукции животноводства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В своём докладе Олег Емцев подробно остановился на показателях экспорта сельскохозпродукции. В частности, он обратил внимание на увеличение экспорта продукции растительного происхождения. Фитосанитарная сертификация этой продукции осуществлялась в 26 стран мира. За десять месяцев текущего года количество выданных сертификатов увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Олег Емцев также рассказал о результатах государственного мониторинга зерна. В рамках этого мониторинга в 18 муниципалитетах было отобрано более 70 проб пшеницы нового урожая. Эти пробы были отправлены на комплексный анализ в Федеральный центр оценки качества зерна. По итогам анализа многие пробы пшеницы из Псковской области показали высокие качественные характеристики и соответствуют третьему классу, который востребован во многих странах. Олег Емцев подчеркнул, что в этом году на экспорт была отправлена пробная партия продовольственной пшеницы.

Он также отметил, что одним из приоритетных направлений является переход от поставок кормов к поставкам продовольствия.

Что касается экспорта продукции животноводства отмечена положительная тенденция за десять месяцев. В частности, объём поставок рыбы и рыбных продуктов от сельскохозяйственных производителей региона вырос в 1,7 раза, а также мяса и мясопродуктов – в 1,7 раза. Экспорт продукции животноводства за десять месяцев достиг 22 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что ещё одной темой рабочей встречи стала эпизоотическая ситуация в регионе.