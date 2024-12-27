Съёмочная группа телеканала «Культура» работала в псковской библиотеке

22:17, 27 декабря 2024, ПАИ

В Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня работала съёмочная группа телеканала «Культура». Продюсер Михаил Алферов и оператор Сергей Полищук снимали для программы «Пряничный домик» псковского мастера Виктора Кушнаренко, чья выставка открылась в арт-пространстве «Аквариум» 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В кадр будущей передачи попали фасад и крыльцо библиотеки. Московские журналисты записали интервью с мастером на фоне его картин на первом этаже.

«Мы в восхищении. Виктор Яковлевич – прекрасный мастер и удивительный человек», – признались сотрудники федерального телеканала.

Программа с участием Виктора Кушнаренко выйдет в начале следующего года, а с его выставкой можно ознакомиться уже сейчас в здании библиотеки по адресу Профсоюзная, 2 в Пскове.

Добавим, съёмочная группа федерального канала была в Пскове впервые и работала здесь больше недели, снимая программы «Жизнь своих» и «Пряничный домик».

Ранее сообщалось, что съёмки сцен фильма с рабочим названием «Семь вёрст до рассвета» о подвиге Матвея Кузьмина велись у деревни Клин Куньинского района.