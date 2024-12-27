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Юбилейную медаль в честь 50-летия совместной жизни Валентина Понизовская вручила семейной паре из Красногородска

Пара из Красногородска – Иван и Любовь Фёдоровы – отпраздновала 50-летие супружеской жизни. Об этом пишет районная газета «Заря».

Фото: София Васильева / пресс-служба администрации округа

Глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская вручила Ивану и Любови Фёдоровым юбилейную медаль губернатора области Михаила Ведерникова по случаю 50-летия их совместной жизни.

«Регистрация брака проходила в Красногородске, а отмечали мы свадьбу в родной деревне Любы – Мышково. Гостей было много. С нашими свидетелями на свадьбе до сих пор общаемся», – сказал глава семейства. Вместе супруги воспитали двух сыновей – Игоря и Олега.

На всю жизнь супруги остались верными не только друг другу, но и одному месту работы и своим профессиям. Любовь Фёдорова отучилась на швею на производственном комбинате в Пскове и до самого закрытия в 1997 году работала по специальности на швейной фабрике. А Иван Фёдоров после Псковского сельхозтехникума пришёл в 1971 году в мелиорацию. Начинал трудиться в должности мастера, затем работал прорабом. Оканчивал свой трудовой путь длиною около 50 лет в котельной. Иван Николаевич является ветераном труда, за добросовестную работу имеет значки ударника труда.

Ранее сообщалось, что более 20 семей из Пскова, которые отметили в этом году золотые свадьбы, получили медали «50 лет совместной жизни».

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