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Доктор филологических наук, профессор ПсковГУ Лариса Костючук отпраздновала юбилей

Кафедра филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного провела праздничную встречу по случаю 90-летия известного российского лингвиста, одного из составителей и редакторов Псковского областного словаря с историческими данными, доктора филологических наук, профессора Ларисы Костючук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, проректор по учебной работе Алла Серебрякова, проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева, а также преподаватели Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций, ученики Ларисы Яковлевны, а также сама юбилярша.

Со словами благодарности к своему учителю обратилась Вера Емельянова.

«Я сегодня готова преклонить колени перед вами, уникальной личностью, которая осветила наш жизненный путь. Если в моей жизни что-то и получилось хорошего, то, скажу честно, обязана этим вам, вашему русскому языку, вашей науке, вашему педагогическому чутью. За всем этим – большой патриотизм, который вы воспитывали в нас через любовь к языку, ко всему святому, что творим на этой земле и делаем устами, нашими русскими словами. Спасибо огромное, будьте здоровы, будьте счастливы», – отметила Вера Емельянова.

Встреча прошла в формате традиционных кафедральных посиделок «Летние пути-дороги» с «лингвистическим чаем», самоваром, баранками и тёплыми воспоминаниями. Вдохновителем этой филологической традиции долгие годы была сама Лариса Костючук, а сейчас этот «обычай» продолжают её коллеги и ученики.

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