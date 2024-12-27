Михаила Боярского наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

23:43, 27 декабря 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Артист удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Отметим, 26 декабря Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет.

Михаил Боярский известен как исполнитель роли д’Артаньяна в экранизации романа «Три мушкетёра» Александра Дюма. В советских фильмах он играл и других запоминающихся персонажей – Сильву в «Старшем сыне», Теодоро в «Собаке на сене». В общей сложности он снялся в более чем 60 фильмах и сериалах. Артист также известен как музыкант и исполнитель шлягеров «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная» и других. Сейчас народный артист живёт в Петербурге, и его жизнь всё так же связана с творчеством.