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Общество

Михаила Боярского наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Артист удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Отметим, 26 декабря Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет.

Михаил Боярский известен как исполнитель роли д’Артаньяна в экранизации романа «Три мушкетёра» Александра Дюма. В советских фильмах он играл и других запоминающихся персонажей – Сильву в «Старшем сыне», Теодоро в «Собаке на сене». В общей сложности он снялся в более чем 60 фильмах и сериалах. Артист также известен как музыкант и исполнитель шлягеров «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная» и других. Сейчас народный артист живёт в Петербурге, и его жизнь всё так же связана с творчеством.

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